شكرا لقرائتكم خبر عن فينجر يكشف عن مفاجآة فى مونديال العالم 2022 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الفرنسي أرسين فينجر إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) سيكون مستعدا لاستخدام نظام آلي للكشف عن التسلل في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وقال فينجر في تصريحات أبرزتها صحيفة «ديلي ستار» الإنجليزية، إنه يؤيد استخدام النظام الآلي الذي يقوم مباشرة بإبلاغ أحد مساعدي الحكم عند وقوع التسلل.

وتابع: «أؤيد تماما استخدام النظام الآلي في كشف التسلل ما يعني وصول الإشارة مباشرة إلى مساعد الحكم».

وأضاف فينجر: «في المتوسط نحن نضطر للانتظار لنحو 70 ثانية وأحيانا دقيقة كاملة واحدة و20 ثانية».

وفي الشهر الماضي دعا نجم منتخب هولندا المعتزل ماركو فان باستن إلى إلغاء التسلل قائلا إن اللعبة ستكون أفضل بدون التسلل.