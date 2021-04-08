شكرا لقرائتكم خبر عن طلب جديد من والد «زيزو» لإدارة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب والد أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك تعديل عقد نجله مع الفريق خلال الفترة المقبلة حيث يتقاضي اللاعب ٢ ونصف مليون جنيه في الموسم الواحد.

وعلمت «المصري اليوم»، أن والد زيزو طلب الحصول على ٧ مليون جنيه في الموسم الواحد للاعب أو الموافقة على رحيله في نهاية الموسم الجاري.

ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي، بعد غد السبت، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات للمجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.