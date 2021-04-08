شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات في الزمالك لصرف المستحقات قبل مواجهة تونجيث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسابق مسئولو نادي الزمالك الزمن لصرف جزء من المستحقات المتأخرة للاعبين، قبل مباراة تونجيث السنغالي المصيرية، والمقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي فى الجولة السادسة والأخيرة من مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويترقب مسئولو الزمالك انتعاش الخزينة خلال الساعات المقبلة، ببعض الموارد الخارجية، مما سيساهم في صرف جزء من المستحقات وهو ما نقله مسئولي النادي للاعبين خلال الساعات الأخيرة لتحفيزهم حيث انتعشت الخزينة خلال الساعات القليلة الماضية ب٨ مليون جنيه نظير ايجار محلات.

ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي بعد غد السبت ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات للمجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.