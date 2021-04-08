شكرا لقرائتكم خبر عن حكم سوداني يدافع عن نفسه من هجوم الجماهير بـ«كلب بوليسي».. ‏صورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت مباراة ود مدني والجزيرة، بمنافسات الدوري السوداني لكرة القدم، واقعة مثيرة بطلها الحكم منصور الدولي.

وقام حكم المباراة منصور الدولي باصطحاب كلب بوليسي إلى أرضية الملعب قبل انطلاق المواجهة، للدفاع عن نفسه ضد أي هجوم جماهيري محتمل ضده.

وشهدت الملاعب السودانية فوضى خلال المباريات السابقة مما أجبر حكم المباراة على الاستعانة بكلب بوليسي ضخم مُدرب على مثل هذه الأمور.

حكم يستعين بكلب بوليسي