شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يرفض التعاقد مع أزارو لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض الفرنسي باتريس كارتيرون٬ المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، التعاقد مع المغربي وليد أزارو مهاجم فريق الاتفاق السعودي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولي الزمالك عرضوا على المدير الفني الفرنسي التعاقد مع المهاجم المغربي وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من جانب كارتيرون لعدم اقتناعه بإمكانيات اللاعب الفنية والبدنية .

وطلب المدير الفني الفرنسي التعاقد مع مهاجم أفريقي سوبر يملك إمكانيات فنية وبدنية عالية من أجل تعويض رحيل مصطفي محمد، خاصة وأنه لم يقتنع حتى الآن بمروان حمدي مهاجم الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي، بعد غد السبت، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات للمجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.