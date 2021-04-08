شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعرض على «ميدو» منصب المشرف العام على الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواصل مسؤولو نادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية مع أحمد حسام ميدو نجم الفريق السابق من أجل تولي منصب المشرف العام على الفريق بدلا من أشرف قاسم الذي تمت اقالته من منصبه بعد رحيل باتشيكو .

وعلمت «المصري اليوم»، أن ميدو رفض الأمر في البداية بسبب توليه منصب المستشار الفني لنادي بيراميدز ولكن بعدما رحل عن النادي تواصل مرة أخرى مسؤولوالفريق الأبيض معه من أجل اقناعه بالموافقة .

يذكر أن أشرف قاسم كان يتولي منصب المشرف العام على فريق الكرة خلال فترة تولي البرتغالي جايمي باتشيكو، المهمة الفنية للفريق، ولكنه تقدم باستقالته بعد رحيل الجهاز الفني عن الفريق خلال الفترة الماضية .

ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي، بعد غد السبت، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات للمجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.