شكرا لقرائتكم خبر عن موقف بواليا من المشاركة مع الأهلي أمام سيمبا التنزاني ‏بدوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع والتر بواليا المهاجم الزامبي لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، لفحص طبي، خلال مران الفريق اليوم الخميس، لتحديد موقفه من المشاركة أمام سيمبا التنزاني.

ويستضيف الأهلي مساء الجمعة فريق سيمبا التنزاني، بملعب الأهلي «السلام وي»، بمنافسات الجولة الختامية لمرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا.

وتعرض بواليا للإصابة خلال مران الأهلي أمس الأربعاء، وسيتحدد موقفه خلال الفحص الطبي اليوم الخميس.

وانضم بواليا لصفوف الأهلي قادماً من الجونة في يناير الماضي.

بقى أن نذكر أن الأهلي ضمن التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وحجز البطاقة الثانية في المجموعة خلف سيمبا صاحب الصدارة.