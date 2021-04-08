شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يشعل المنافسة بين الأهلي وبيراميدز على صفقة جديدة ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشعل فرج عامر رئيس نادي سموحة، المنافسة بين الأهلي وبيراميدز، على صفقة جديدة في الصيف المقبل.

وقال عامر خلال تصريحات تليفزيونية: «لا دخل لإعارة حسام حسن لصفوف أهلي طرابلس الليبي، ببيعه لأحد أندية الدوري المصري في الموسم المقبل».

وأكمل: «ربما يكون الأهلي أو بيراميدز، جميع الاحتمالات واردة حتى الاّن في صفقة بيع حسام حسن مهاجم سموحة».

وأنهى: «سموحة استفاد مالياً بإعارة حسام حسن لصفوف أهلي طرابلس الليبي حتى نهاية الموسم».