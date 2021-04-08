شكرا لقرائتكم خبر عن ملل في الأهلي بسبب موسيماني.. طالع التفاصيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال الاعلامي أحمد شوبير أن لاعبي الأهلي يعانون من الملل في ولاية الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الحالي لفريق الكرة بالنادي.

وأوضح شوبير خلال تصريحات إذاعية:«لاعبو الأهلي يعانون من الملل بسبب كثرة المحاضرات الفنية لموسيماني، ويريدون العمل في الملعب أكثر».

وأكمل: «موسيماني يبالغ في المحاضرات الفنية المتعددة والطويلة».

وأنهى تصريحاته:«لاعبو الأهلي يريدون أن يكون الأمر عبارة عن نصائح لأخطائهم خلال كل تقسمية ولكن ليس العمل من خلال الفيديو بالساعات».

ويلتقي الاهلي بسيمبا التنزاني، مساء الجمعة المقبل، بملعب السلام وي الأهلي، بمنافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا.