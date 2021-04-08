شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يصطدم بطموحات إنبى فى دوري الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد١٩٩٩ ضيفاً على إنبي، اليوم الخميس، على ملعب الفريق البترولي، في المباراة التي تقام ضمن الجولة الثامنة وقبل الأخيرة من المرحلة النهائية لدوري الجمهورية للشباب.

يدخل شباب الأهلي المباراة، ولا بديل له عن الفوز؛ حتى يحافظ على فرصته في المنافسة على التتويج بلقب البطولة، خاصة أنه يحتل المركز الثاني برصيد ١٢ نقطة، بالتساوي مع الزمالك الذي يواجه الإسماعيلي في نفس التوقيت، والذي يمتلك ١٢ نقطة أيضاً، ولكن فارق الأهداف لصالحه، ويأتي المقاولون العرب في المركز الثالث برصيد ٩ نقاط.

ومن المقرر أن يجمع لقاء الجولة الأخيرة بين الأهلي والزمالك على ملعب الأهلي بمدينة نصر، الأحد المقبل.

وجمع شباب الأهلي ١٢ نقطة من الفوز في ٣ مباريات والتعادل في مثلها، حيث تعادل مع الإسماعيلي ١ - ١، ثم فاز على سموحة ٢ - صفر، وعلى بيراميدز ١ - صفر، وعلى الإنتاج الحربي ٣ - ١، وتعادل مع المقاولون ١ - ١، ومع سيراميكا سلبياً، مسجلاً ٨ أهداف مقابل ٣ أهداف في مرماه، ولم تكن له مباراة ضمن الجولة الثانية.

وتضم المرحلة النهائية بدوري الجمهورية إلى جانب الأهلي كلا من الإسماعيلي والزمالك والإنتاج الحربي وسموحة والمقاولون العرب وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا وإنبي.

ويضم الجهاز الفني لفريق شباب الأهلي كلا من عمرو أنور مديراً فنياً، وأحمد عبد الظاهر مدرباً عاماً، وأحمد يونس مدرباً مساعداً، وإيهاب خميس مدرباً لحراس المرمى، وأحمد عيد مديراً إدارياً، وحسن فاضل طبيبا، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل والقياسات، ومحمد السيد إخصائي التدليك.