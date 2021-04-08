شكرا لقرائتكم خبر عن رجال يد الأهلي يواجه الأوليمبي في بطولة الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الخميس، عندما يحل ضيفا على فريق الأوليمبي في إطار منافسات بطولة الدوري.

من المقرر أن تنطلق المباراة في الرابعة عصرا على صالة نادي الأوليمبي في الإسكندرية.



ودخل «رجال يد الأهلي» معسكرا مغلقا بالإسكندرية منذ صباح أمس؛ من أجل توفير أكبر قدر من التركيز للاعبين بهدف تقديم عرض قوي وتحقيق الفوز في المباراة.

يذكر أن «رجال يد الأهلي» قد حجز مقعده في المربع الذهبي لبطولة كأس مصر، بعد فوزه علي فريق الطيران، في دور الثمانية من البطولة.