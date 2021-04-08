شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير يحدد موقف وليد أزار و لاعب الأهلى السابق من العودة للدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى الإعلامي أحمد شوبير ما تردد في الساعات الأخيرة حول وجود مفاوضات من قبل إدارة نادي الزمالك لضم المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي السابق والاتفاق السعودي الحالي.

وشدد شوبير في تصريحات متلفزة على أن وكيل أزارو أكد له على حالة الارتياح التي يعيشها اللاعب في الدوري السعودي مع الاتفاق وعدم رغبته في العودة إلى مصر.

كما استبعد أحمد شوبير فكرة عودة اللاعب لصفوف الأهلي، مؤكداً أنه يحصل على راتب كبير في الوقت الحالي مع الاتفاق السعودي.

وتردد اسم أزارو بقوة خلال الأيام الماضية ما بين العودة للأهلي أو الانضمام لصفوف الزمالك.

وحصل المغربي وليد أزارو على لقب هداف الدوري المصري موسم 2017-2018 برصيد 18 هدفاً.