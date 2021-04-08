شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة سلة الأهلي و الاتحاد السكندري اليوم الخميس في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي مباراة قوية اليوم الخميس 8- 4 -2021 خارج ملعبه عندما يواجه فريق الاتحاد السكندري، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري .

من المقرر أن تنطلق المباراة في السابعة مساء على صالة نادي الاتحاد بالإسكندرية، ويسعى «رجال سلة الأهلي» لتقديم عرض قوي وتحقيق الفوز على الفريق السكندري، في هذا اللقاء الذي يمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين، في إطار المنافسة على اللقب .

واستعد «رجال سلة الأهلي» بشكل جيد للمباراة، حيث أولى أشرف توفيق، المدير الفني، اهتماما كبيرا للجوانب الخططية والفنية، إلى جانب تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب على الصعيد البدني .

وكان «رجال سلة الأهلي» قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره فريق سبورتنج في الجولة الماضية بنتيجة٧٩-٧٠ على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.