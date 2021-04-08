شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد على يتخطى «عبدالملك» ويقترب من هداف الأهلي السابق ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح أحمد على مهاجم فريق نادي البنك الأهلي في تسجيل هدفي فريقه في خسارته أمام وادي دجلة بالأربعة في لقاء الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2020-2021.

ورفع أحمد على غلته من الأهداف للرقم 83 عبر تاريخ مشاركاته مع جميع الأندية التي لعب بقميصها في الدوري المصري.

وجاءت أهداف أحمد على في الدوري بواقع 41 مع المقاولون العرب و18 بقميص الإسماعيلي و13 مع الزمالك، و7 مع إنبي و4 بقميص البنك الأهلي.

وتخطى أحمد على أهداف أحمد عيد عبدالملك، نجم الحرس والزمالك السابق والذي سجل 82 هدفاً عبر مشواره في الدوري الممتاز.

ويفصل أحمد على تسجيل هدف وحيد من أجل التساوي مع علاء إبراهيم هداف الأهلي السابق، صاحب الـ 84 هدفاً، كذلك 17 هدفاً من أجل دخول نادي المائة مع العظماء التسعة الذين كان آخر المنضمين لهم عبدالله السعيد صانع ألعاب بيراميدز الحالي.