شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة رضا شحاتة المدير الفني للجونة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اعلن نادي الجونة الرياضي لكرة القدم بالبحر الاحمر علي صفخته الرسمية علي الفيس بوك إصابة المدير الفني للفريق رضا شحاته بفيروس كورونا المستجد وتمني النادي الشفاء العاجل للمدير الفني لفربق كرة القدم .

كان فريق طلائع الجيش قد حقق أمس فوزاً غالياً على نظيره الجونة بأربعة أهداف دون رد فى اللقاء الذى أقيم على استاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

سجل أهداف الطلائع إسلام محارب فى الدقيقة 30 وناصر منسى فى الدقيقة 47 وسجل أحمد سمير الهدف الثالث للطلائع فى الدقيقة 48 ، وأضاف الهدف الثانى له والرابع لفريقه فى الدقيقة 81 وأهدر أحمد سمير أيضاً ركلة جزاء تصدى لها أحمد عادل عبد المنعم حارس الجونة.