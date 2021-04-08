عرض إماراتي للحارس الهاني سليمان لاعب سموحة‏

ويتألق الهاني سليمان في الموسم الجاري في حراسة عرين سموحة.

وانضم الهاني سليمان لصفوف سموحة في الموسم قبل الماضي قادماً من الاتحاد السكندري.

وكتب عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: « عرض إماراتي للهاني سليمان نجم نادي سموحة، ومجلس إدارة النادي أرجأ النظر فيه لنهاية الموسم ».

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن تلقيه عرضاً إماراتياً لحارس مرمى فريق الكرة الأول بالنادي الهاني سليمان.

احمد سعيد

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