شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات الدوري الأوروبي بث مباشر اليوم الخميس 8-4-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تنطلق الخميس 8-4-2021 في بث مباشر مواجهات الدور ربع النهائي في الدوري الأوروبي ويواجه نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي غريمه غرناطة الإسباني ويستضيف أرسنال الإنجليزي فريق سلافيا براج التشيكي كما يلعب أياكس الهولندي أمام روما الإيطالي.



ويلعب غرناطة الإسباني ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة المرتقبة من جماهير الشياطين الحمر على bein sports 1 HD premium في بث مباشر .

ويلعب أرسنال الإنجليزي أمام سلافيا براج التشيكي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على قناة bein sports 2 HD premium في بث مباشر لأحداث المباراة .

ويلعب دينامو زغرب الكرواتي أمام فياريال الإسباني الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على قناة bein sports 1 HD extra في بث مباشر .

ويلعب آياكس أمستردام الهولندي أمام روما الإيطالي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرةعبر قناة bein sports 3 HD premium في بث مباشر .