شكرا لقرائتكم خبر عن زمالك إسلام مامور يسحق أبناء دمنهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق فريق كرة القدم مواليد 2012 بقيادة المدير الفني إسلام مأمور وجهازه الفني الذي يتكون من كابتن رامبو وكابتن عماد وكابتن حمدى فوزاً غالياً على أبناء دمنهور في ميت عقبة بـ«دستة اهداف» .

لعب نادي الزمالك مباراة رائعة وقدم الفريق مستوى متميزا ومثل الزمالك في المباراة كل من: «أحمد حسن الصقر الشهير ب«الحاوى» الذي احرز هدفا راوغ فيه الفريق الخصم وسددها اسفل يد الحارس لتسكن الشباك وحمزة كمال صاحب العرضيات والأسستات الرائعة ،ومحمد خالد صخرة الدفاع والمدفعجى محمد أحمد والبلدوزر عمر محمد الشهير بـ«عمر الجزار» والموهوب سيف أحمد الشهير بـ( ميسى) والذى أحرز هدفا رائعا من منتصف الملعب، والنجم الكبير الباشا صاحب افضل اسستات والقناص عمر الشافعى والمهاجم العملاق يوسف أيمن وحازم محمود والخلوق يوسف الطيب وياسين محمد وصاحب التسديدات التى لا تصد يسين الشهير ب (الاباصيرى) ومازن وبركات ومهاب وعزالدين والبياع وعبدالرحمن وادم وهبى وزين ومالك أحمد زاهر ومحمود وحمزة، ومثل حراسة المرمى كل من مصطفى وياسين وعبدالله بقيادة الكابتن مجدى».

وأحرز أهداف الزمالك كل من «أحمد حسن، سيف أحمد ،عمرالشافعى، يوسف أيمن، يوسف الطيب، حمزة محمود»، وبعد نهاية المباراة جلس كابتن إسلام مأمور مع فريقه في محاضرة استمرت 15 دقيقة وأشاد بالأداء، وحذر بعض اللاعبين من الإفراط في المراوغة مثل اللاعب أحمد حسن وحثهم على اللعب الجماعي .