شكرا لقرائتكم خبر عن دياز: ثقتي كبيرة بتتويج النصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

أكد رامون دياز المدير الفني لفريق النصر، جاهزية فريقه لمواجهة شباب الأهلي، مؤكداً صعوبة اللقاء على الطرفين.

وقال المدرب الأرجنتيني أن فريقه يأمل في تقديم مستوى جيد،مثل المباريات الماضية التي أهلت الفريق للوصول إلى النهائي، مشدداً على أن الفضل الأول يعود إلى اللاعبين الذين استطاعوا أن يصلوا للمباراة النهائية، متمنياً أن يكون الفريق في يومه ويقدم مباراة كبيرة أمام خصم كبير.

ومن ناحية أوجه المنافسة في الدوريين السعودي والإماراتي قال دياز:مستوى التنافس متشابه،وقوي للغاية في البطولتين.

وزاد مدرب النصر: شباب الأهلي يقدم أداء عالياً ولديه نقاط قوة خاصة في الوسط والهجوم وركزنا على هذه الأمور من أجل استغلال نقاط القوى التي لدينا، وفريقي جاهز لتقديم مباراة كبيرة، وثقتي كبيرة في رفع فريقي للكأس.

و قال:«نحن نقبل التحدي والفريق استطاع الوجود للموسم الثاني على التوالي، ونود تكرار إنجاز اللقب مجدداً».