شكرا لقرائتكم خبر عن نبيه وصودا يجتمعان بيوسف أوباما قبل تدريب الزمالك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد أسامة نبيه المدرب العام للزمالك، وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد بالفريق جلسة مع يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق على هامش تدريبات اليوم، وحرص الثنائي على منح اللاعب بعض التعليمات الفنية لتطبيقها في التدريبات، وقام الثنائي بتوجيه عدة نصائح لأوباما خاصة وأنه من العناصر الأساسية بالزمالك.
فيما قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بتقسيم اللاعبين لعدة مجموعات قبل انطلاق تدريب اليوم، وخاضت كل مجموعة تدريبات بدنية وإطالات بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي بمقر النادي.
ويركز الجهاز الفني للفريق على الجوانب الفنية استعدادا للقاء تونجيت المرتقب في دوري أبطال أفريقيا.
كما أدى عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق تدريبات تأهيلية بصالة الجيمانيزيوم بالنادي على هامش تدريبات اليوم، في ظل إصابته في العضلة الضامة خلال الفترة الأخيرة، ويسعى الجهاز الطبي للفريق لتجهيز اللاعب للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن، وأنهى اللاعب تدريباته التأهيلية وحرص على متابعة تدريب اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.
فيما يفاضل الفرنسي باتريس كارتيرون بين الثنائي احمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا لمشاركة أحدهما في التشكيل الأساسي للفريق امام تونجيث السنغالي المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.
وعلي الرغم من عودة زيزو من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة في مباراة المولودية، الا انه شارك في التدريبات الجماعية علي مدار اليومين الماضيين واصبح جاهز للمشاركة في المباراة.
اما بالنسبة لشيكابالا فان كارتيرون يرغب في الاستفادة من حالة التألق التي يعيشها اللاعب حاليا وتقديمه مردود بدني وفني مرتفع في تحقيق نتيجة طيبة في مباراة السبت المقبل.