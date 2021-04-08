شكرا لقرائتكم خبر عن نبيه وصودا يجتمعان بيوسف أوباما قبل تدريب الزمالك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أسامة نبيه المدرب العام للزمالك، وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد بالفريق جلسة مع يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق على هامش تدريبات اليوم، وحرص الثنائي على منح اللاعب بعض التعليمات الفنية لتطبيقها في التدريبات، وقام الثنائي بتوجيه عدة نصائح لأوباما خاصة وأنه من العناصر الأساسية بالزمالك.

فيما قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بتقسيم اللاعبين لعدة مجموعات قبل انطلاق تدريب اليوم، وخاضت كل مجموعة تدريبات بدنية وإطالات بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي بمقر النادي.

ويركز الجهاز الفني للفريق على الجوانب الفنية استعدادا للقاء تونجيت المرتقب في دوري أبطال أفريقيا.

كما أدى عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق تدريبات تأهيلية بصالة الجيمانيزيوم بالنادي على هامش تدريبات اليوم، في ظل إصابته في العضلة الضامة خلال الفترة الأخيرة، ويسعى الجهاز الطبي للفريق لتجهيز اللاعب للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن، وأنهى اللاعب تدريباته التأهيلية وحرص على متابعة تدريب اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

فيما يفاضل الفرنسي باتريس كارتيرون بين الثنائي احمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا لمشاركة أحدهما في التشكيل الأساسي للفريق امام تونجيث السنغالي المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

وعلي الرغم من عودة زيزو من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة في مباراة المولودية، الا انه شارك في التدريبات الجماعية علي مدار اليومين الماضيين واصبح جاهز للمشاركة في المباراة.

اما بالنسبة لشيكابالا فان كارتيرون يرغب في الاستفادة من حالة التألق التي يعيشها اللاعب حاليا وتقديمه مردود بدني وفني مرتفع في تحقيق نتيجة طيبة في مباراة السبت المقبل.