شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى نجيب يكشف سبب تراجع نتائج الإسماعيلى ودور الكابتن فى الانتفاضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرجع شكرى نجيب مهاجم الإسماعيلى الانتصار على المصرى لحالة الإصرار والجدية لدى الجميع من أجل مصالحة الجماهير، وأضاف "كنا نمر بفترة عصيبة فى ظل تراجع النتائج وغياب التوفيق عن الفريق، وهو ما أدى لفقدان اللاعبين الثقة".

واستكمل مهاجم الإسماعيلى "خشيت من الفرحة بعد تسجيلى هدف الانتصار فى أعقاب إلغاء هدفى الأول من قبل الفار فى اللحظات الأولى من المباراة".

وواصل شكرى نجيب تصريحاته للموقع الرسمى للإسماعيلى "كباتن الفريق يقومون بدور كبير من أجل استعادة الثقة الغائبة لدى اللاعبين الذين ينقصهم فقط بعض التوفيق".

واختتم حديثه قائلا "أتمنى من الجماهير دعم الفريق واللاعبين بشكل كبير من أجل استعادة مكانتنا المعروفة بين الجميع".

منح الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال لاعبيه راحة قصيرة للاعبين الأساسيين لمدة 48 ساعة بعد الفوز على المصرى البورسعيدى، وحصد الإسماعيلى انتصارا مثيرا على المصرى بهدفين مقابل هدف، فى الديربى الذى جمعهما ضمن منافسات الأسبوع الــ18 ببطولة الدورى المحلى.

وحقق الإسماعيلي ثاني انتصاراته هذا الموسم، وكان الفوز الأول على المصرى منذ موسم 2017 / 2018 في دربي القنال، سجل فريد شوقي بالخطأ في مرماه، وشكري نجيب هدفا الإسماعيلي في اللقاء، فيما سجل محمد عبد اللطيف جريندو هدف المصري الوحيد.

الفوز رفع رصيد الإسماعيلي إلى النقطة الـ14 في المركز الـ17، فيما تجمد رصيد المصرى عند 26 نقطة فى المركز الرابع.