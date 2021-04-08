شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يدرس إراحة أيمن أشرف في مباراة سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني إراحة أيمن أشرف في مباراة الفريق الأحمر غدا ضد سيمبا التنزاني في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تأكد صعود الأهلي عن المركز الثاني إلى دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا خلف سيمبا المتصدر.

ويفكر موسيماني في أكثر من سيناريو بشأن مباراة سيمبا غدا عن طريق إراحة أيمن أشرف بعد شكواه من الإصابة في الركبة والتي اشتكى منها قبل مباراة فريقه ضد فيتا كلوب بالجولة الابعة من عمر دور المجموعات وتسببت في استبعاده من مواجهة الإسماعيلي، بخلاف أنها كانت سببا في استبعاده من معسكر المنتخب الوطني.

ويخطط موسيماني للدفع بأحمد رمضان بيكهام في قيادة الجبهة اليسرى حال الاستقرار بشكل نهائي على إراحة أيمن أشرف وإبقاؤه على مقاعد البدلاء في مباراة الغد، وهو ما سيتحدد خلال الساعات القادمة سواء بالاعتماد على اللاعبين البدلاء أو الإبقاء على المجموعة الأساسية مع تطعيمهم ببعض اللاعبين البدلاء.

وينوي موسيماني إجراء بعض التغييرات في تشكيل الأهلي الأساسي ضد سيمبا غدا، مستغلا أن المباراة بمثابة تحصيل حاصل في منح الفرصة للاعبين البدلاء وتجهيزهم للمرحلة القادمة وكذلك إراحة بعض اللاعبين الأساسيين، لاسيما أن فريقه مقبل على مواجهات صعبة سواء في الدوري وأهمها قمتي الدوري ضد الزمالك، ثم مواجهتي دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي لم تتحدد حتى الآن لحين إجراء قرعة ربع النهائي الإفريقي.