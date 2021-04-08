شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يؤجل الموافقة على عرض إماراتى للهانى سليمان لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرجأ المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة مناقشة عرض إماراتى لحارسه الهانى سليمان لنهاية الموسم، وكتب فرج عامر عبر حسابه على تويتر "عرض إماراتى للهانى سليمان نجم نادى سموحة ومجلس إدارة النادى أرجأ النظر فيه لنهاية الموسم".

وأكد محمد فرج عامر أن البحث عن المادة لم يكن فى أولوياتهم فى إعارة حسام حسن مهاجم الفريق لصفوف أهلى طرابلس الليبى، مشددًا على أن الصفقة ستعود بالنفع على اللاعب من الناحية الفنية، مشيرا إلى أنهم أعاروا من 3 سنوات لاعبا بقيمة 68 مليون جنيه.

وأضاف فرج، فى تصريحات تليفزيونية، أن بديل حسام حسن موجود فى الفريق وهو الصاعد على زكى، مشيدًا بإمكانيات اللاعب، وقدرته على تعويض رحيل حسام حسن فى الفترة المقبلة.

وقال فرج عامر: "إعارة حسام حسن لصفوف أهلي طرابلس الليبي لا دخل لها ببيعه نهاية الموسم لأحد الأندية المصرية وكل الاحتمالات واردة سواء الأهلي أو بيراميدز".

وكان مسئولو أهلى طرابلس قد عقدوا جلسة ودية مع فرج عامر منذ أسبوع بناء على طلب طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الليبى الذى طلب التعاقد مع اللاعبين حسام حسن ومحمد الترهونى، وهو ما وافق عليه رئيس سموحة وأحمد سامى المدير الفنى للفريق.

ومن المقرر أن ينضم اللاعبان لفريقهما الجديد لبداية الموسم، حيث إن أهلى طرابلس يستعد حاليا لبداية الموسم هناك، ومن الجدير بالذكر أن فترة الانتقالات في ليبيا تبدأ من أول أبريل الجارى وتنتهى نهاية الشهر نفسه.

وأشار رئيس سموحة إلى أنه لا نية لرحيل أحمد سامي عن الفريق وأنه مستمر في مهام عمله بشكل طبيعي، كما أعلن عن رغبته في شراء مصطفى فتحي من صفوف الزمالك نهاية الموسم، مؤكدا رغبتهم القوية في الإبقاء عليه.