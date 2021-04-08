شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى نجيب يسجل “بالتخصص” للإسماعيلى فى ديربى القناة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد شكرى نجيب، لاعب الإسماعيلي، فريقه لحصد انتصار غالى أمام المصرى فى المباراة التى انتهت بنتيجة هدفين مقابل هدف فى الأسبوع الـ 18 بمسابقة الدورى المحلى.

وسجل شكرى نجيب هدفه الخامس فى شباك المصرى مع مختلف الأندية والثالث مع الدراويش فى شباك الفريق البورسعيدى وهو ما رصده الموقع الرسمي للإسماعيلي فى السطور التالية من خلال الكشف عما قدمه اللاعب ضد النادي المصري خلال مسيرته مع مختلف الأندية:-

– الإسماعيلى ..

يوم 12 أبريل 2014 بقميص الإسماعيلى يصنع هدفًا ضمن منافسات الدورى العام

يوم 17 نوفمبر 2016 يسجل هدفًا ضمن منافسات الدورى العام

يوم 7 أبريل 2021 يسجل هدفًا ضمن منافسات الدورى العام

– أسوان ..

يوم 1 مايو 2016 بقميص أسوان يسجل هدفًا ضمن منافسات الدورى العام

– المقاولون العرب ..

يوم 19 فبراير 2020 بقميص المقاولون العرب يسجل هدفًا ويصنع مثله ضمن منافسات كأس مصر.

يوم 3 سبتمبر 2020 بقميص المقاولون العرب يصنع هدفًا ضمن منافسات الدورى العام

وأرجع شكرى نجيب مهاجم الإسماعيلى الانتصار على المصرى لحالة الإصرار والجدية لدى الجميع من أجل مصالحة الجماهير، وأضاف "كنا نمر بفترة عصيبة فى ظل تراجع النتائج وغياب التوفيق عن الفريق، وهو ما أدى لفقدان اللاعبين الثقة".

واستكمل مهاجم الإسماعيلى "خشيت من الفرحة بعد تسجيلى هدف الانتصار فى أعقاب إلغاء هدفى الأول من قبل الفار فى اللحظات الأولى من المباراة".

وواصل شكرى نجيب تصريحاته للموقع الرسمى للإسماعيلى "كباتن الفريق يقومون بدور كبير من أجل استعادة الثقة الغائبة لدى اللاعبين الذين ينقصهم فقط بعض التوفيق".

واختتم حديثه قائلا "أتمنى من الجماهير دعم الفريق واللاعبين بشكل كبير من أجل استعادة مكانتنا المعروفة بين الجميع".