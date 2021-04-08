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شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. ابن الوز عوام فى ملاعب الكرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يبدو أن مثل أبن الوز عوام ينطبق على أبناء نجوم الكرة اللذين يظهروا بصحبة أباؤهم فى الملاعب سواء فى التدريبات أو المباريات فى لحظات التتويج و كان أخرهم نجل حازم إمام لاعب الزمالك الحالى عمر الذى ظهر فى تدريبات الفريق .
خاض عمر حازم امام ابن حازم امام كابتن الزمالك تدريبات الفريق الأول لكرة القدم مع والده وباقي لاعبو الفريق، واستقبل لاعبو الزمالك مشاركة عمر حازم امام في التدريبات الجماعية بفكاهة .
كما ظهرت من قبل مكة محمد صلاح أبنة النجم المصرى المحترف فى صفوف ليفربول مع والدها فى إحتفالات تتويج الفريق بأحد البطولات و مثلها نجل على معلول و أدم نجل شيكابالا.
ويرصد الخليج 365 لقطات لأبناء نجوم الكرة فى الملاعب فى الصور التالية :
نجل حازم إمام
شريف إكرامى و نجله ياسين
شيكابالا و نجله أدم
على معلول و ابنه
محمد صلاح و مكة
محمد صلاح ومكة