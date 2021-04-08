شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. ابن الوز عوام فى ملاعب الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن مثل أبن الوز عوام ينطبق على أبناء نجوم الكرة اللذين يظهروا بصحبة أباؤهم فى الملاعب سواء فى التدريبات أو المباريات فى لحظات التتويج و كان أخرهم نجل حازم إمام لاعب الزمالك الحالى عمر الذى ظهر فى تدريبات الفريق .

خاض عمر حازم امام ابن حازم امام كابتن الزمالك تدريبات الفريق الأول لكرة القدم مع والده وباقي لاعبو الفريق، واستقبل لاعبو الزمالك مشاركة عمر حازم امام في التدريبات الجماعية بفكاهة .

وشارك عمر حازم امام في التددريبات مع شيكابالا واوباما وفقا للصور التي نشرها الموقع الرسمي للزمالك ، حيث يصطحب حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، نجله "عموري" في تدريبات الفريق يوميا ، وحرص الجهاز الفني ولاعبو الفريق على مصافحة نجل مدافع الفريق والتقاط بعض الصور التذكارية معه.

كما ظهرت من قبل مكة محمد صلاح أبنة النجم المصرى المحترف فى صفوف ليفربول مع والدها فى إحتفالات تتويج الفريق بأحد البطولات و مثلها نجل على معلول و أدم نجل شيكابالا.

ويرصد الخليج 365 لقطات لأبناء نجوم الكرة فى الملاعب فى الصور التالية :



نجل حازم إمام



شريف إكرامى و نجله ياسين



شيكابالا و نجله أدم



على معلول و ابنه



محمد صلاح و مكة