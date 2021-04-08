شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيوني يكشف سر الفوز على الجونة ويؤجل ملف رحيل سمير للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش، سر الفوز الكبير الذي حققه فريقه على نظيره الجونة برباعية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين بالدوري، وقال عبد الحميد بسيوني في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم" عبر شاشة أون تايم سبورت: الفوز على الجونة جاء في وقته المناسب خاصة بعد فوز الاسماعيلي وأسوان، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في الفترة المقبلة بعدما غاب عنا الفترة الماضية.

أضاف: استغليت فترة التوقف في المباريات الودية وتعديل الأحمال البدنية، واستثمرنا التوقف وعادت إلينا لاعبين كبار كانوا مصابين.

وعن مفاوضات الأهلي مع أحمد سمير لاعب طلائع الجيش قال بسيوني: أحمد سمير يقدم معنا أداء كبير جداً وجلست معه وتحدثت عن إغلاق صفحة المفاوضات وأي كلام عن رحيله في الوقت الحالي وبعد نهاية الموسم يمكن الحديث عن أي شئ ولكن في الوقت الحالي لا يصح الكلام حول أي شئ خاصة مع موقفنا في الدوري.

ومنح عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبى فريقه راحة 48 ساعة من التدريبات عقب الفوز على الجونة بأربعة أهداف دون رد ، حيث من المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته السبت المقبل على ملعبه استعداداً لمواجهة أسوان المقرر لها التاسعة والنصف مساء الأول من مايو المقبل على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري.

وحقق فريق طلائع الجيش فوزاً غالياً على نظيره الجونة بأربعة أهداف دون رد فى اللقاء الذى أقيم على استاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، سجل أهداف الطلائع إسلام محارب فى الدقيقة 30 وناصر منسى فى الدقيقة 47 وسجل أحمد سمير الهدف الثالث للطلائع فى الدقيقة 48 ، وأضاف الهدف الثانى له والرابع لفريقه فى الدقيقة 81 وأهدر أحمد سمير أيضاً ركلة جزاء تصدى لها أحمد عادل عبد المنعم حارس الجونة.