شكرا لقرائتكم خبر عن صالة حسن مصطفى تستضيف نهائيات كأس مصر لرجال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر نهائيات بطولة كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2020/2021 يومى 23 و 24 إبريل الجارى .

ويقام الدور قبل النهائى يوم 23 من نفس الشهر الحالى بين الأهلى مع الزهور و الزمالك مع هليوبوليس، على أن يقام فى اليوم التالى مباراتى تحديد البطل وتحديد صاحب البرونزية .

تقام على مدار اليوم الخميس مواجهات قوية على صعيد الجولة الـ 11 بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2020 / 2021، حيث تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، بين كل من الأوليمبى مع الأهلى وسبورتنج مع الطيران والزهور مع طلائع الجيش والزمالك مع هليوبوليس .

فيما أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد عن تقديم موعد مباراة الزمالك وهليوبوليس المحدد لها اليوم الخميس لمدة ساعتين لتقام فى الرابعة عصرا بدلا من السادسة مساء للبث التليفزيونى.

تقام الجولة الثانية عشرغدا الجمعة الموافق 9 إبريل بلقاءات بين كل من: سبورتنج مع الأهلى والأوليمبى مع الطيران والزمالك مع طلائع الجيش والزهور مع هليوبوليس.

بينما ستقام الجولة الثالثة عشر يوم 15 إبريل بمواجهات بين كل من: الزهور مع الأهلى والزمالك مع الطيران و طلائع الجيش مع سبورتنج و هليوبوليس مع الأوليمبى، على أن تشهد الجولة الأخيرة المحدد لها يوم 16 من نفس الشهر لقاءات بين الأهلى مع الزمالك و الزهور مع الطيران و هليوبوليس مع سبورتنج و طلائع الجيش مع الأوليمبى.

تستضيف صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر مباراة الأهلى و الزمالك فى ختام دورى رجال المحترفين المحدد لها يوم 16 إبريل الجارى بعد ترحيلها وإجراء تعديلات على أخر 4 جولات فى المسابقة.