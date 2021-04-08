شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يبدأ استعداداته لوادى دجلة بعد الخسارة من الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود، اليوم الخميس، فريق المقاولون العرب إلى التدريبات اليومية، بعد انتهاء الإجازة التى منحها عماد النحاس مدرب ذئاب الجبل للاعبى الفريق، عقب الخسارة الأخيرة التى تعرض لها المقاولون من الاتحاد السكندرى، برباعية مقابل هدفين خلال المباراة التى جمعت الفريقين بمنافسات الدولة 17 من عمر مسابقة الدورى العام.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة وادى دجلة يوم 22 أبريل، وذلك عقب تعديل موعد المباراة مؤخراً بعدما كان من المقرر إقامتها يوم 2 مايو المقبل.

ويعمل الجهاز الفنى لذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، على تصحيح الأخطاء التى شهدتها الفترة الماضية، والتى كبدت الفريق 10 هزائم ليتراجع إلى المركز الـ15 بجدول مسابقة الدورى العام.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ15 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 15 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد 17 مباراة حيث فازوا فى 4 مباريات وتعادلوا فى 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة فى 10 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً آخر.

وأعلن محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، خطة جديدة لتطوير الفريق الأول بالنادي، من أجل بث روح ودماء جديدة في الفريق وتعويض الأداء الضعيف الذي شهدته الفترة الماضية ومنذ انطلاق مسابقة الدوري العام.

وقال عادل: "لدينا لاعبين مميزين في الأعمار السنية المختلفة بقطاع الناشئين وقررت إنشاء فريق من هذه الأعمار يحمل اسم فريق الأمل سيكون له ميزانية خاصة ومدربين وسيكون مهمة جديدة للناشئين، من أجل دعم الفريق الأول وإعادة التوازن إليه".

وتابع: "نمتلك قطاع ناشئين من أفضل قطاعات الناشئين في مصر مع الأهلي والزمالك ولن نقبل أن يتراجع مستوى الفريق الأول في ظل امتلاكنا لعناصر مميزة من الشباب وسنمنحهم الفرصة لإثبات أنفسهم".