شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البنك الأهلي: هدفنا الوصول لأبعد مدى ونؤيد إدارة حكام مصريين للقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، عن طموحات الفريق في الموسم الجاري، تحت القيادة الفنية لخالد جلال، وقال نصار في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم" عبر شاشة أون تايم سبورت: لدينا جهاز فني قدير بقيادة خالد جلال وطموحنا في الموسم الجاري الوصول لأبعد مدى في جدول الدوري وهذا الطموح يتفهمه المدير الفني جيداً، والموسم المقبل سيكون بداية للتصحيح.

أضاف: قمنا بضم حوالي 22 لاعباً للفريق في بداية الموسم، وهذا الأمر يحتاج إلى انسجام وتوافق مع الوقت، حققنا نتائج جيدة في الدور الأول لكن لم تكن على قدر طموح الفريق، والجهاز الفني بقيادة محمد يوسف قدم أداء جيد لكن لم يكن لدينا رفاهية الوقت، وكان علينا الاستعداد للدوري في خلال شهر واحد فقط بعد الصعود للممتاز، لم نتدخل من قريب أو بعيد في اختيارات محمد يوسف.

واصل: الموسم الماضي والحالي والمقبل هم أصعب مواسم في الكرة المصرية ومضغوطين جداً ويحتاجون لإدارة محترفة جداً لتخطي هذه الأزمة، واتفقنا مع اللجنة الثلاثية على إجراء تحاليل رابيد تيست للفرق وفي حالة ظهور أي نتائج إيجابية يخضع الفريق لمسحة كورونا، نظراً لارتفاع التكاليف.

أكمل: طلبنا توفير أكثر من سيرة ذاتية لاختيار مدرب الفريق في بداية الموسم، وكلهم كانوا مدربين أكفاء، ولكن اختارنا الأنسب لنا في تلك المرحلة واجتمعن لكنة الكرة ووقع اختيارنا على محمد يوسف، وبعد تراجع النتائج قمنا بنفس الأمر واختارنا خالد جلال ونعمل كمنظومة جماعية.

وعن منظومة الفار قال نصار: منظومة الفار مثل أي منظومة وقابلة للصواب والخطأ طالما أنها تضم عنصر بشري، وبالتأكيد لا تهتم بمكسب أو خسارة فريق ما والأخطاء حالياً قلت وإن كان فريق البنك الأهلي تعرض لأخطاء مؤثرة من الفار.

واختتم: نؤيد إدارة حكام مصريين لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك خاصة أن الحكام الأجانب أيضاً معرضون للخطأ، ويجب أن نمنح الثقة للحكام المصريين.