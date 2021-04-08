شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبى على قدم والتر بواليا اليوم بعد إصابته فى مران الأهلى أمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع والتر بواليا مهاجم الأهلى لفحص طبى، اليوم الخميس، تحت إشراف الجهاز الطبى برئاسة الدكتور أحمد أبو عبلة، بعدما تعرض للإصابة بكدمة قوية فى القدم خلال مران الأمس ولم يستكمل المران.

ويتوقف موقف مشاركة بواليا فى مباراة سيمبا غدا بالجولة الختامية من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، على الفحص الطبي الذي سيخضع له اللاعب بعد إصابته بكدمة قوية في مران الفريق الأحمر أمس، وبناء عليه يتحدد مشاركته أساسيا لو أكد الفحص سلامة اللاعب أو ابتعاده من الحسابات الفنية لو أثبت الفحص شكواه من إصابة تمنعه عن المشاركة في المباراة.

وغادر والتر بواليا، مهاجم الأهلي، مران الفريق، أمس الأربعاء، قبل نهايته، إثر تعرضه لكدمة قوية فى القدم، استدعت خروجه من التقسيمة التى أجراها المدير الفنى بيتسو موسيمانى، فى نهاية المران الجماعى للفريق، الذى أقيم عصر الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة سيمبا التنزانى.

ولم يستكمل بواليا الشوط الثانى من التقسيمة، حيث غادر الملعب وخضع لفحص طبى تحت إشراف الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، وخضع لجلسة علاج طبيعى واستشفاء للتخفيف من آلام الكدمة التى تعرض لها فى القدم.

من ناحية أخرى حرص بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى على إجراء أكثر من تقسيمة قوية بين اللاعبين، وذلك ضمن فقرات المران الجماعي الذي أقيم عصر الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة سيمبا التنزانى غدا الجمعة.