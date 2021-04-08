شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يفاضل بين زيزو وشيكابالا لمواجهة تونجيث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بين الثنائي احمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا لمشاركة أحدهما في التشكيل الأساسي للفريق امام تونجيث السنغالي المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وعلي الرغم من عودة زيزو من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة في مباراة المولودية، إلا أنه شارك في التدريبات الجماعية علي مدار اليومين الماضيين واصبح جاهز للمشاركة في المباراة.

أما بالنسبة لشيكابالا فإن كارتيرون يرغب في الاستفادة من حالة التألق التي يعيشها اللاعب حاليا وتقديمه مردود بدني وفني مرتفع في تحقيق نتيجة طيبة في مباراة السبت المقبل.

ويحتاج الزمالك للفوز السبت المقبل علي تونجيث مع فوز الترجي علي مولودية الجزائر لكي ينجح الزمالك في خطف بطاقة التأهل الثانية في المجموعة الرابعة، حيث يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 5 نقاط جمعها من 5 مباريات فيما يحتل الترجي المركز الأول برصيد 10 نقاط يليه مولودية الجزائر في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، في حين ان التعادل بين الترجي والمولودية يعبر بالفريقين الي دور الـ 8 وخروج الزمالك من البطولة.

الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني ، رفع درجات الاستعداد للمباراة الهامة، بعدما تم فرض عقوبات علي الثنائي امام عاشور واحمد عيد واستبعادهم من التدريب مع الفريق الأول علي ان يخوضا التدريبات مع فريق الشباب حتي نهاية الموسم.

ويحرص الجهاز الفني للفريق علي خوض اللاعبين لتدريبات بدنية واستشفائية قبل التدريب اليومي وبعده، بهدف رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين ، تحت اشراف مباشر من الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق وفيرناندو مدرب الاحمال.

يقوم الجهاز الفني للفريق بتدريب اللاعبين علي طرق وخطط هجومية جديدة كل يوم ، ويحرص الجهاز علي تنوع الخطط الهجومية لكي يمتلك اللاعبين حلول امام مرمي المنافسين في المباريات .