شاهد مهارات وأهداف بيتر شالولايل مهاجم صن داونز المرشح للانضمام للأهلى

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القاهرة - سامية سيد - وضع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى، الناميبى بيتر شالولايل مهاجم صن داونز على رأس قائمة المطلوبين فى الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف المارد الأحمر.

ويأمل بيتسو موسيمانى فى التعاقد مع المهاجم لعلاج العقم التهديفى وعدم استغلال الفرص التى تسنح للاعبين أمام المرمى، وذلك بعدما فشل الكونغولى والتر بواليا فى إثبات جدارته حتى الآن مع الفريق، حيث اكتفى بتسجيل هدف وحيد خلال 14 مباراة خاضها مع الفريق الأحمر.

ويقدم صاحب الـ27 عاما عروضا قوية ما لفت أنظار المارد الأحمر نحوه ووضعه على قائمة المطلوبين فى الانتقالات المقبلة، حيث خاض بيتر شالولايل 25 مباراة هذا الموسم مع صن داونز فى جميع المسابقات، استطاع خلالها تسجيل 14 هدفا وصنع 6 أخرى لزملائه.

ويستعد فريق الأهلى لخوض مباراته ضد سيمبا التنزانى، مساء الجمعة على استاد "الأهلى والسلام" بالجولة السادسة والختامية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وهي المباراة التي تعد بمثابة تحصيل حاصل بعد تحديد الفريقين الصاعدين إلى دور الثمانية الإفريقي وكذلك حسم ترتيب المراكز الأول والثاني عن المجموعة.

وصعد الأهلى إلى دور الثمانية بالمركز الثانى برصيد 8 نقاط من فوزين وتعادلين وخسارة، فيما جاء سيمبا التنزانى منافسه فى موقعة الجمعة بملعب "الأهلي والسلام" فى المركز الأول برصيد 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل وحيد وبدون هزيمة.