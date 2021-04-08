شكرا لقرائتكم خبر عن المدللون والمهمشون داخل الأهلي فى عهد موسيماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما تشهد حقبة أي مدرب يتولى تدريب أي فريق وجود عناصر تحظى بإعجاب المدير الفني وثقته ويكون الاعتماد عليهم بشكل أساسي، بينما يكون العكس يخرج البعض من حساباته وتكون أدوارهم ثانوية والاعتماد عليهم وفقا للحاجة إلى جهودهم، هذا ما ينطبق على علاقة بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مع لاعبي الفريق الأحمر، فمنهم من يحظى بثقته ومنهم من يتم تهميشه لصالح لاعبين آخرين يكونوا هم الأولوية في حساباته إذا ما قرر وضع تشكيل لأي مباراة يخوضها فريقه.

وتشهد تشكيلة الأهلي العديد من الأسماء التي تنال ثقة وإعجاب موسيماني، بينما يعاني البعض من التهميش لخروجه من الحسابات الفنية للجنوب إفريقي، حيث يظل وجوده بمثابة ثانوي أو تحت الطلب يحتاجه وقت وجود غيابات أو إجراء تغييرات في التشكيل حسب سير المباراة وظروفها، الأمر الذي يجعل هناك بعض المدللين وأيضا المهمشين في حسابات موسيماني، ولكنها يحكمها في النهاية حجم عطائه في الملعب وتنفيذ تعليمات الفنية.

ومن أبرز اللاعبين المدللين في حقبة موسيماني:

أفشة

يعد محمد مجدي أفشة الخيار الأمثل للجنوب لإفريقي في تشكيلة الأهلي لقناعته التامة بإمكانياته، بخلاف قدرته على تطوير أدائه وتغيير دوره داخل الملعب من مجرد صانع ألعاب إلى مهاجم ثاني وفي بعض الأحيان جناح.

معلول

يعتبر علي معلول من الأوراق المحببة إلى قلب موسيماني في تشكيل الأهلي لثقته الكبيرة في اللاعب التونسي على صناعة الفارق في أي وقت من عمر المباراة، ولما يملكه من حلول هجومية غير تقليدية.

محمد هاني

يثق بيتسو موسيماني في قدرات محمد هاني على قيادة الجبهة اليمنى بالأهلي وعلى قدرة اللاعب في تقديم أفضل مستوى، حتى في أسوأ حالات اللاعب الفنية.

وليد سليمان

رغم أن وليد سليمان لم يكن يشارك أساسيا مع موسيماني قبل الإصابة، ولكن يعتبره المدرب الجنوب إفريقي بمثابة "فانوس علاء الدين السحري" القادر على حسم النتيجة لصالح فريقه في أي وقت بسبب قدراته غير العادية.

محمد الشناوي

لا غبار على أن محمد الشناوي أهم لاعب في تشكيلة موسيماني في الأهلي، ليس فقط بسبب قدراته الفنية ولكن بسبب دوره القيادي داخل الفريق وتدخله في حل المشاكل داخل غرفة خلع الملابس.

أيمن أشرف

ثقة موسيماني في أيمن أشرف بلا حدود بعدما نجح اللاعب في فرض نفسه بأكثر من مركز سواء قلب الدفاع أو الجبهة اليسرى، بعدما نجح في تطوير أدائه الدفاعي والتعامل الجيد في الكرات المباشرة "man to man" والكرات العرضية والتحضير من الخلف.

بانون

بانون من اللاعبين الذين لا يغيبون عن مفكرة موسيماني إذا ما قرر وضع تشكيل الأهلي نظرا لأهميته الفنية في خط دفاع الأهلي وفي التحضير من الخلف، وفي الثقة التي يضفيها لخط الدفاع الأحمر.

السولية

عمرو السولية أحد عناصر عساكر الشطرنج في تشكيل الأهلي لذي لا يتخلى عنهم موسيماني نظرا لدوره المهمة في منح فريقه السيطرة والاستحواذ في المباريات خاصة المباريات الكبيرة والمهمة.

اللاعبين المهموشون في عهد موسيماني

ديانج

رغم اتفاق الجميع على أن اليو ديانج من أهم اللاعبين في تشكيل الأهلي، إلا أن اللاعب يخرج من حسابات مسيماني في أوقات كثيرة، حيث تميل كفته لترجيح حمدي فتحي عليه للدفع به في وسط الملعب بجوار عمرو السولية، ولن إصابة فتحي منحت الفرصة لإشراك ديانج أساسيا.

ربيعة

منذ قدوم موسيماني بات وضع رامي ربيعة من المشاركة مع الأهلي في خطر، حيث دائما ما يخرج اللاعب من حسابات موسيماني سواء بالتواجد على الدكة أو خارج القائمة نهائيا، وهو ما أزعج اللاعب الذي ابتعد كثيرا عن المشاركة في حقبة الموس.

سعد سمير

في الوقت الذي كان ينتظر سعد سمير الحصول على فرصة المشاركة مع الأهلي بعد عودته من الإصابة، إلا أن حظوظه اصطدمت بوجود أكثر من لاعب في هذا المركز مثل بانون وأيمن أشرف وياسر إبراهيم، بخلاف خروجه من حسابات موسيماني.

طاهر محمد

لا يحصل طاهر محمد طاهر على فرصته الكاملة مع الأهلي تحت قيادة موسيماني ، حيث تأتي مشاركته متقطعة ما بين المشاركة الأساسية أحيانا أو احتياطية أوقات أخرى.

محمود كهربا

في الوقت الذي جاءت بداية كهربا مع موسيماني يدة في بداية الموسم الحالي، ونجح خلالها في تسجيل 4 أهداف، إلا أن اللاعب لم يعد على رأس اهتمامات موسيماني في وضع التشكيل، وهو ما أغضب اللاعب ودفعه لافتعال أزمة مع مدربه تسببه في إيقافه لمدة شهر وتغريمه ماليا.

صلاح محسن

يضع موسيماني صلاح محسن في المركز الرابع بترتيب المهاجمين في صفوف الأهلي خلف مروان محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا، ولا يحصل على فرصة كاملة مع المدرب الجنوب إفريقي.

أكرم توفيق

رغم إجادته وقت حصوله على الفرصة، إلا أن أكرم توفيق لا يشارك مع الأهلي بشكل مستمر ودائما ما يلازم الدكة الحمراء في المباريات التي يخوضها فريقه سواء محليا أو إفريقيا.