شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الحكام: لا نية لتأجيل القمة ولا تراجع عن طاقم تحكيم مصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة أنه لا توجد نية لتأجيل مباراة القمة المرتقبة بين الأهلى والزمالك المقرر إقامتها 18 أبريل ضمن منافسات الجولة الرابعة والمؤجلة من عمر مسابقة الدورى العام، وقال وجيه فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم" عبر شاشة أون تايم سبورت: لا توجد أى نية لتأجيل مباراة الأهلى والزمالك بالدورى وبحكام مصريين، وأبلغنا الأندية قبل اللقاء بـ10 أيام، ولم نرسل لطلب حكام أجانب من أى دولة أوروبية، لجنة الحكام مقتنعة تماماً أن الحكم المصرى قادر على إدارة مباراة القمة.

وأضاف: ما يفسد المباراة هو تسجيل هدف من تسلل أو ضربة جزاء غير صحيحة أو حالة طرد، هذه هى أهم الحالات الجدلية والفار يحلها وسيكون هناك طاقمين تم ترشيحهما لمباراتى القمة الأولى والثانية، وسنعلن عن الأطقم قبل المباراة بـ48 ساعة بعد خضوع الحكام للمسحات، والمرشحين للمباراة سنستبعدهم من أى مباراة قادمة طرفها الأهلى أو الزمالك.

وواصل: الحكم المصرى طوال تحكيمه للأهلى والزمالك يتعرض للنقد، لكن الحكم المصرى حكم عادل وشريف، ولو لم يكن خلفك مسئول فى الجبلاية قادر على دعمك من المستحيل أن تتمكن من اتخاذ هذا القرار.

وأكمل: منذ نحو 3 سنوات قاد أحمد الحنفى مباراة القمة وإبراهيم فاروق من قبله، وجمال الغندور من قبلهم، والتحكيم المصرى ناجح ويحتاج إلى الفرصة، ويجب أن يكون هناك قناعة بنجاح الحكم وخاصة بعد وجود الفار، الأمور المهمة التى تؤثر على النتيجة سيتعامل معها الفار باستثناء الأخطاء الغير مؤثرة والطبيعية.

واختتم: كلجنة حكام لم أتقبل أى اعتراض رسمى من القطبين لكنى أتعامل مع مجلس إدارة الاتحاد وهو من يوجهنى، وافقنا على تولى طاقم تحكيم مصرى لمباراة القمة، والتحكيم المصرى قادر على إدارة جميع مباريات القمة المرتقبة.