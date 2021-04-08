شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. هايدى عادل لاعبة الخماسي الحديث: حلمى أكون ممثلة وهوايتى السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة و صالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "هايدى عادل" ، نجمة منتخب الخماسي الحديث والسلاح والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب و الدرجة الأولى وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

السفر و قراءة الكتب

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

مش بعرف أطبخ لكن بعمل كيك حلو

من نجمك المفضل ؟

سيرينا و يليامز

من مطربك المفضل ؟

Adele

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى أيه ؟

ممثلة

لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟

لا بتجاهل المعاكسات

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

مفيش حد معين

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال أكتر

تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط ؟

لا مش شرط