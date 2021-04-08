شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم وليد أزارو فى التجربة الأهلاوية قبل عرض الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعالت الأصوات داخل نادى الزمالك للمطالبة بالتعاقد مع المغربى وليد أزارو مهاجم الاتفاق السعودى الحالى والأهلى السابق، لحل العقم الهجومى الذى أصاب الفريق الأبيض فى الفترة الأخيرة رغم التعاقد مع مروان حمدى مهاجم مصر المقاصة وسيف الدين الجزيرى مهاجم المقاولون العرب فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وبات رحيل مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار لجلاتا سراى التركى لنهاية الموسم الجارى مسألة وقت فى ظل التألق اللافت للنظر للمهاجم الشاب فى الدورى التركى بتسجيله أهدافا مؤثرة مع فريقه دفعت مسئولى ناديه للبدء فى التفكير فى تحويل إعارته لبيع نهائى للاستفادة من قدراته التهديفية المميزة، ما يدفع الزمالك للتفكير فى التعاقد مع مهاجم يستطيع أن يكون الوريث الشرعى لمصطفى محمد لاسيما بعد الاستفادة من الأموال المنتظرة من بيع البلدوزر.

يملك وليد أزارو دارية كبيرة بالدورى المصرى ما يعزز فرص انتقاله للزمالك، وتعاقد الأهلى مع أزارو فى صيف 2017 لمدة 4 مواسم، قادمـًا من صفوف فريق الدفاع الحسنى الجديدى المغربي، ونجح الأسد المغربى فى صنع شعبية هائلة بين الجماهير الحمراء بفضل أهدافه الحاسمة وتألقه بالقميص الأهلاوى، وبشكل عام ومنذ انضمامه إلى الأهلى فى صيف 2017 شارك المغربى فى 89 مباراة مع الأهلى سجل 41 هدفاً وصنع 16.

كما يملك وليد أزارو سجلا تهديفيا رائعا مع الأهلى يزيد من فرص لعبه للزمالك، فلقد تمكن أزارو من تسجيل 18 هدفًا احتل بهم صدارة هدافى الدورى 2018 وأصبح الهداف التاريخى للاعبين الأجانب الذين ارتدوا القميص الأحمر، وأصبح وليد أزارو أول لاعب مغربى يفوز بلقب هداف الدورى المصري، عبر تاريخه، كما أصبح ثانى لاعب عربى غير مصرى بعد اليمنى على محسن الذى فاز باللقب موسم 1960 – 1961.

وبات أزارو سابع لاعب أجنبى يفوز بلقب هداف الدورى المصرى، بعد اليمنى على محسن والنيجيرى جون أوتاكا والأنجولى فلافيو أمادو "مرتين"، والغانى إرنست بابا أركو، والنيجيرى بوبا منسواه، والغانى جون أنطوى.

وليد أزارو أفضل مهاجم أجنبى تسجيلاً للأهداف فى موسم واحد فى تاريخ الدورى المصرى منذ انطلاق المسابقة موسم 1948-1949، بالتساوى مع النيجيرى جون أوتاكا لاعب الإسماعيلى والذى سجل 17 هدفًا موسم 1999-2000، والأنجولى أمادو فلافيو مهاجم النادى الأهلى السابق، والذى سجل نفس العدد من الأهداف موسم 2006-2007.