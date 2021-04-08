شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس .. حسام حسن لزملاءه فى الأهلي : انتوا مش عايزيني أجيب أهداف ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

دائما ما كان حسام حسن لاعب الأهلي والزمالك والمنتخب الوطني الأسبق ، غيورا علي اسمه ونجوميته، وكان دائم الرغبة في احراز اهداف ، وفي احدي الفترات اثناء تواجده بالاهلي حدثت واقعة طريفة بين حسام حسن وزملاءه في الفريق.

فى إحدى المباريات الودية نجح أحمد كشرى فى تسجيل 6 أهداف دفعة واحدة، ثم في المباراة الودية التي تليها نجح كشري أيضاً في تسجيل 5 أهداف، ليدخل حسام حسن غرفة الملابس بعد انتهاء المباراة الثانية وقام بتعنيف زملائه من لاعبي الأهلي وقال لهم "أنتوا مش عايزين تلعبولى ليه مش عيزني أجيب أهداف ليه ؟"

وقام بعض لاعبي الأهلي بتهدئة العميد وأكدوا له أن الواقعة لم تحدث بقصد وأن كشرى كان موفقاً فى المباراتين ليس أكثر، لتنتهى المشكلة بعد عودة حسام حسن للتهديف فى المباراة التى تلتها.