شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفتقد فخر الدين بن يوسف أمام الإنتاج الحربى بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب فخر الدين بن يوسف مهاجم وجناح الإسماعيلى عن مواجهة الإنتاج الحربى، بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال مواجهة المصرى الأخيرة، التى استعاد الدراويش فيها مسيرة الانتصارات بعد غياب طويل بهدفين مقابل هدف.

يذكر أن فخر الدين بن يوسف حصل على بطاقة صفراء خلال مواجهات (سموحة وبيراميدز والمصرى) ليحرم من المشاركة باللقاء المقبل طبقا للائحة.

وحرص إيهاب جلال المدير الفنى للإسماعيلى على الإشادة باللاعبين وتقديم الشكر لهم على الأداء القتالى الذى قدموه أمام المصرى البورسعيدى ليسهم فى خطف الفريق انتصارا بعد غياب طويل.

ومنح الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال لاعبيه راحة قصيرة للاعبين الأساسيين لمدة 48 ساعة بعد الفوز على المصرى البورسعيدى، وحصد الإسماعيلى انتصارا مثيرا على المصرى بهدفين مقابل هدف، فى الديربى الذى جمعهما ضمن منافسات الأسبوع الــ18 ببطولة الدورى المحلى.

وحقق الإسماعيلي ثاني انتصاراته هذا الموسم، وكان الفوز الأول على المصرى منذ موسم 2017 / 2018 في دربي القنال، سجل فريد شوقي بالخطأ في مرماه، وشكري نجيب هدفا الإسماعيلي في اللقاء، فيما سجل محمد عبد اللطيف جريندو هدف المصري الوحيد.

الفوز رفع رصيد الإسماعيلي إلى النقطة الـ14 في المركز الـ17، فيما تجمد رصيد المصرى عند 26 نقطة فى المركز الرابع.