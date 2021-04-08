شكرا لقرائتكم خبر عن وادي دجلة: مباراة البنك الأهلي بـ 6 نقاط ولا نلتفت لمفاوضات القطبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمد عبد الواحد المدرب العام لوادي دجلة، عن سعادته الكبيرة بعد الفوز الذي حققه فريقه أمس على البنك الأهلي برباعية مقابل هدفين بالدوري العام، وقال عبد الواحد في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم" عبر شاشة أون تايم سبورت: فوز مهم على البنك الأهلي نعتبره بـ 6 نقاط، لأن البنك الأهلي منافس مباشر لنا، الدور الثاني صعب للغاية على كل الأندية، ولدينا مباريات صعبة جداً مقبلة بداية من لقاء المقاولون وأتمنى أن يعي اللاعبين خطورة المرحلة.

واصل: أي عروض من الأهلي والزمالك تشتت أذهان اللاعبين، وهذا ما نحاول تجنبه مع لاعبي الفريق، واللاعب الناضج كروياً يتقبل الأمر كدافع له للتألق مع ناديه أولاً ولا يتأثر سلبياً، ونتمنى أن تكون مباراة البنك الأهلي بداية نبني عليها خاصة بعد الأداء الذي ظهر عليه اللاعبون والمعدل التهديفي.

من جانبه، رد محمد هلال، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، على اختياره للأهلى أو الزمالك حال تلقيه عرضا من القطبين، قائلاً: "لو تلقيت عرضا من الأهلي والزمالك فأنا لا أفضل ناديا على ناد فأنا دجلاوي ولاعبا في دجلة منذ أن كان عمرى 11 عاما وحتى اليوم وأنا 25 عاما".

وأضاف محمد هلال خلال تصريحات تليفزيونية: "تألقت بفضل المدير الفني الجديد لدجلة الذي يحرص دائما على تحفيزي بشكل مستمر".

وفاز فريق وادى دجلة على نظيره البنك الاهلى بنتيجة 4\2 فى المباراة التى جمعت الفريقين فى الجولة السابعة عشر من بطولة الدورى الممتاز ، والتى شهدت ندية و اثارة بين الفريقين.

سجل الأهداف لفريق دجلة محمد هلال ثلاثية فى الدقائق 2 و76، و88 وأحمد عاطف فى الدقيقة 92، بينما سجل للبنك الاهلى أحمد على هدفين فى الدقيقة 21 و79.

تقدم محمد هلال لوادي دجلة في الدقيقة 2، وحاول البنك الاهلى إدراك التعادل، وهو ما تحقق في الدقيقة 21 من زمن اللقاء، لينتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق، وفى الشوط الثانى سجل محمد هلال ثانى أهدافه، ليتعادل أحمد على مرة أخرى بالدقيقة 79، ولم يكتف هلال بالثنائية ليسجل ثالث أهدافه بالدقيقة 88، ليرد عليه أحمد عاطف لاعب دجلة بهدف فى الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع محرزا الهدف الرابع.