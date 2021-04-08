شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعد لتونجيث تحت شعار "فاضل على التأهل خطوة".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا صوت يعلو داخل نادى الزمالك فوق صوت الاستعداد لمباراة تونجيث السنغالى المصيرية، المقرر لها يوم السبت المقبل فى إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات الأفريقى والتى لا بديل فيها عن فوز الأبيض مع انتظار خسارة مولودية الجزائر أمام الترجى بالجولة نفسها ليتأهل الأبيض كثانى المجموعة برفقة بطل تونس.

ويستعد فريق الزمالك لمباراة تونجيث تحت شعار "فاضل على التأهل خطوة"، بعد تخطى المرحلة الأولى فى رحلة التأهل للدور المقبل بالفوز على مولودية الجزائر، السبت الماضى، فى الجولة الخامسة لدورى الأبطال، ويتبقى تحقيق الفوز على تونجيث السنغالي بالجولة الأخيرة وانتظار سقوط المولودية أمام الترجي بنفس الجولة في تونس.

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، رفع درجة الاستعداد القصوي، لمباراة تونجيث، منذ اليوم الأول لاستئناف التدريبات، لرغبته في تجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا بالشكل المناسب، للقاء المقبل.

وشهدت التدريبات ارتفاع الروح المعنوية للاعبي الزمالك بشكل كبير بعد المستوى المتميز والإشادة الكبيرة منذ انتهاء مباراة المولودية بمستوى كل اللاعبين، كما جاءت زيارة اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون النادي لدعم ومؤازرة اللاعبين قبل لقاء تونجيث ليزيد من الروح المعنوية لهم، حيث حرص رئيس الزمالك على تهنئة اللاعبين على الأداء والنتيجة بلقاء المولودية الأخير، كما طالب اللاعبين بالتركيز في القادم ومواصلة الانتصارات، وعلى هامش الزيارة حرص اللواء عماد عبد العزيز على عقد جلسة مع المدير الفني كارتيرون، وتركز الحديث الودي حول لقاء المولودية والتهنئة بالفوز والتمسك بالأمل.

فيما حرص كارتيرون على عقد جلسة مع اللاعبين وطالبهم بالحفاظ على المستوى والأداء الذى ظهر به الفريق فى لقاء المولودية الأخير، والتركيز في مواجهة تونجيث السنغالي وتحقيق الفوز، وأشار المدير الفني إلى أنه يثق في قدرات وإمكانيات جميع اللاعبين لتحقيق الهدف المطلوب في الفترة القادمة.

كما شدد المدرب الفرنسي على ضرورة التركيز في لقاء تونجيث فقط دون النظر لنتيجة مباراة الترجي والمولودية، مؤكدا أن تقديم أداء جيد أمام بطل السنغال وحصد الثلاث نقاط سيجعل الجماهير البيضاء فخورة باللاعبين بغض النظر عن نتيجة لقاء تونس ومصير التأهل للدور المقبل من عدمه.