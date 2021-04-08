شكرا لقرائتكم خبر عن استنفار "فني" في الزمالك استعدادا لمواجهة تونجيث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الاستنفار الفني داخل نادي الزمالك استعدادا لمواجهة تونجيث السنغالي المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

الزمالك يحتاج للفوز السبت المقبل علي تونجيث مع فوز الترجي علي مولودية الجزائر لكي ينجح الزمالك في خطف بطاقة التأهل الثانية في المجموعة الرابعة، حيث يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 5 نقاط جمعها من 5 مباريات فيما يحتل الترجي المركز الأول برصيد 10 نقاط يليه مولودية الجزائر في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، في حين ان التعادل بين الترجي والمولودية يعبر بالفريقين الي دور الـ 8 وخروج الزمالك من البطولة.

الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني ، رفع درجات الاستعداد للمباراة الهامة، بعدما تم فرض عقوبات علي الثنائي امام عاشور واحمد عيد واستبعادهم من التدريب مع الفريق الأول علي ان يخوضا التدريبات مع فريق الشباب حتي نهاية الموسم.

ويحرص الجهاز الفني للفريق علي خوض اللاعبين لتدريبات بدنية واستشفائية قبل التدريب اليومي وبعده، بهدف رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين ، تحت اشراف مباشر من الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق وفيرناندو مدرب الاحمال.

يقوم الجهاز الفني للفريق بتدريب اللاعبين علي طرق وخطط هجومية جديدة كل يوم ، ويحرص الجهاز علي تنوع الخطط الهجومية لكي يمتلك اللاعبين حلول امام مرمي المنافسين في المباريات .

ويركز كارتيرون بصفة مستمر علي التسديد من خارج منطقة الجزاء والعرضيات وهي الفقرات الثابتة يوميا، في حين يتم التدوير بين خطط الاختراق من العمق والمرتدات والكرات الطولية المرتفعة.