شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شكرى ينضم إلى قائمة إصابات المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم أحمد شكرى صانع ألعاب المقاولون العرب إلى قائمة المصابين في قلعة ذئاب الجبل، بعدما أثبتت الأشعة التى أجراها، إصابته بتمزق فى العضلة الخلفية، لينضم إلى قائمة طويلة من المصابين وفى مقدمتهم، هيثم الجوينى، محمد سالم، فادى نجاح، عبد الرحمن فاروق، وأحمد مجدى.

ويخضع الثلاثى محمد سالم وعبد الرحمن فاروق وفادى نجاح لتدريبات تأهيلية، بينما يعانى أحمد مجدى من إصابته فى العضلة الضامة، وكذلك هيثم الجوينى الذى تأكد غيابه شهرين ونصف بعد خضوعه لجراحة فى الكتف.

ويعمل الجهاز الفنى لذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، على تصحيح الأخطاء التى شهدتها الفترة الماضية والتى كبدت الفريق 10 هزائم ليتراجع إلى المركز الـ 15 بجدول مسابقة الدورى العام.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 15 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 15 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد 17 مباراة حيث فازوا فى 4 مباريات وتعادلوا فى 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة فى 10 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً آخر.

وأعلن محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، خطة جديدة لتطوير الفريق الأول بالنادي، من أجل بث روح ودماء جديدة في الفريق وتعويض الأداء الضعيف الذي شهدته الفترة الماضية ومنذ انطلاق مسابقة الدوري العام.

وقال عادل: "لدينا لاعبين مميزين في الأعمار السنية المختلفة بقطاع الناشئين وقررت إنشاء فريق من هذه الأعمار يحمل اسم فريق الأمل سيكون له ميزانية خاصة ومدربين وسيكون مهمة جديدة للناشئين، من أجل دعم الفريق الأول وإعادة التوازن إليه".

وتابع: "نمتلك قطاع ناشئين من أفضل قطاعات الناشئين في مصر مع الأهلي والزمالك ولن نقبل أن يتراجع مستوى الفريق الأول في ظل امتلاكنا لعناصر مميزة من الشباب وسنمنحهم الفرصة لإثبات أنفسهم".