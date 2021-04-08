شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يعلن غياب فريد شوقى عن مواجهة الجونة للإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب فريد شوقي لاعب خط وسط المصري عن مباراة الفريق المقبلة أمام الجونة والمقرر إقامتها في السابعة مساء الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 19 من الدوري، وذلك لحصوله على الانذار الثالث في مباراة الأمس أمام الإسماعيلي والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف واحد.

وحقق الإسماعيلي ثاني انتصاراته هذا الموسم، وكان الفوز الأول على المصرى منذ موسم 2017 / 2018 في دربي القنال، سجل فريد شوقي بالخطأ في مرماه، وشكري نجيب هدفا الإسماعيلي في اللقاء، فيما سجل محمد عبد اللطيف جريندو هدف المصري الوحيد.

الفوز رفع رصيد الإسماعيلي إلى النقطة الـ14 في المركز الـ17، فيما تجمد رصيد المصرى عند 26 نقطة فى المركز الرابع.