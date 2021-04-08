شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من حسام حسن بعد انتقاله للدورى الليبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب حسام حسن هداف فريق سموحة والدورى المصرى الممتاز عن سعادته بالانتقال لصفوف أهلى طرابلس الليبى بعد موافقة مجلس إدارة الفريق السكندرى برئاسة فرج عامر، والجهاز الفنى للفريق بقيادة أحمد سامى، ونشر حسام حسن صوراً عبر حسابه الشخصى على إنستجرام خلال ارتدائه لقميص أهلى طرابلس معلقاً "رب اشرح لى صدرى ويسر لى أمرى واحلل العقدة من لسانى يفقهوا قولى.. اللهم إنى أسألك التوفيق".



حسام حسن



حسام حسن



حسام حسن

وأعلن محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة إعارة ثنائى الفريق الأزرق محمد الترهونى وحسام حسن إلى نادى أهلى طرابلس الليبى لمدة 4 أشهر بعد الاتفاق على كل البنود التعاقدية على أن يعود الثنائى للموج الأزرق بداية الموسم المقبل.

وكان مسئولو أهلى طرابلس قد عقدوا جلسة ودية مع فرج عامر منذ أسبوع بناء على طلب طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الليبى الذى طلب التعاقد مع اللاعبين وهو ما وافق عليه رئيس سموحة وأحمد سامى المدير الفنى للفريق.

ومن المقرر أن ينضم اللاعبين لفريقهما الجديد لبداية الموسم، حيث إن أهلى طرابلس يستعد حاليا لبداية الموسم هناك.

يذكر أن فترة الانتقالات فى ليبيا بتبدأ من أول أبريل الجارى وتنتهى نهاية الشهر نفسه.