شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يعلن إصابة رضا شحاتة بفيروس كورونا وخضوعه للعزل المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصفحة الرسمية لنادى الجونة عبر تويتر إصابة رضا شحاتة المدير الفنى للفريق بفيروس كورونا، متمنية له سرعة الشفاء للعودة لقيادة الفريق الساحلى.

وحقق فريق طلائع الجيش فوزاً غالياً على نظيره الجونة بأربعة أهداف دون رد فى اللقاء الذى أقيم أمس على استاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، سجل أهداف الطلائع إسلام محارب فى الدقيقة 30 وناصر منسى فى الدقيقة 47 وسجل أحمد سمير الهدف الثالث للطلائع فى الدقيقة 48 ، وأضاف الهدف الثانى له والرابع لفريقه فى الدقيقة 81 وأهدر أحمد سمير أيضاً ركلة جزاء تصدى لها أحمد عادل عبد المنعم حارس الجونة.

فيما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 21 فى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري بعدما لعب 16 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.

وشهدت الدقيقة 30 هجمة منظمة من لاعبي طلائع الجيش أنهاها ناصر منسي بتمريرة أرضية هيأت الكرة لزميله إسلام محارب المتمركز على حدود الزاوية اليمنى لمنطقة جزاء الجونة والذي استقبل الكرة بتسديدة يسارية أكثر من رائعة سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليسرى العلوية للمرمى.

وفى الدقيقة 47 وفى ركلة ركنية لطلائع الجيش على يمين مرمى الجونة، نفذها مهند لاشين بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها ناصر منسي برأسية متقنة وضعت الكرة داخل الشباك معلناً نهاية الشوط الاول من المباراة بتقدم الطلائع بهدفين دون رد .

ومع بداية الشوط الثانى وفى الدقيقة 48 ومن هجمة منظمة من لاعبي طلائع الجيش على الجبهة اليسرى أنهاها ناصر منسي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلهاأحمد سمير بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.

وفى الدقيقة 63 أهدر أحمد سمير لاعب الطلائع ركلة جزاء احتسبت بعد عرقلة محمد نجيب لعمرو جمال ، بعد تسديدة قوية في الزاوية اليسرى للمرمى توقعها الحارس أحمد عادل عبد المنعم بشكل صحيح ونجح في التصدي لها.

وفى الدقيقة 75 تلقى لؤى وائل مدافع الجونة بطاقة حمراء بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية له في المباراة نتيجة تدخل عنيف على قدم عمرو مرعي لاعب طلائع الجيش.

وفى الدقيقة 81 ومن مجهود فردي من إسلام محارب في إختراق منطقة جزاء الجونة من جهة اليمين أنهاه بعرضية أرضية استقبلها زميله أحمد سمير بتسديدة قوية وضعت الكرة داخل الشباك

وبدأ عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من :"محمد بسام وأحمد علاء وإسلام جمال واسلام محارب وعبد الرحمن زولا وعمرو السيسى ومهند لاشين واحمد سمير وناصر منسى وابراهيما كونيه وعمرو جمال".

فيما بدأ رضا شحاتة المدير الفنى للجونة المباراة بتشكيل مكون من :"أحمد عادل عبد المنعم ومحمد نجيب ولؤى وائل وجوزيف نجويم ومحمد الحبيب يكن ونور السيد وسيرجى أكا وإسلام عبد النعيم ومحمود الشبراوى وعمرو عبد الفتاح وعمر السعيد".

وبذلك يرتفع رصيد طلائع الجيش للنقطة 17 ليحتل المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى، بعدما لعب 18 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.