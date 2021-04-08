شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. محمد بركات يقود الأهلى لهزيمة بطل الجزائر فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 8 أبريل 2005 حقق النادى الأهلى فوزاً على نظيره اتحاد العاصمة الجزائرى خارج ملعبه بهدف دون رد سجله محمد بركات، فى مباراة الذهاب بدور الـ16 فى دورى أبطال أفريقيا التى أقيمت على ملعب عمر حمادى بالعاصمة الجزائرية وأدارها الحكم الليبى عبد الحكيم الشلمانى.

وبدأ الأهلى المباراة بتشكيل مكون من "عصام الحضرى وعماد النحاس ووائل جمعة "رامى عادل ق 58" وشادى محمد وإسلام الشاطر وجيلبرتو ومحمد بركات ومحمد شوقي وحسن مصطفى ومحمد أبو تريكة وعماد متعب " أحمد حسن ق 74 " .

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، 37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الافريقى تسع مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و2020.

كما نجح الأهلى فى الفوز بكاس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993.

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 6 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الاحمر بـ21 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً هذا الموسم 2019 -2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.