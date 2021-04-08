شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز خطاب رفض تعيين حكام مصريين لمباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمرو الدرديرى المتحدث الرسمى لنادى الزمالك، عن إعداد مسئولى القلعة البيضاء، لخطاب اعتراض على تعيين حكام مصريين لمباراة القمة المرتقبة مع الأهلى بالدورى، من أجل تقديمه إلى اتحاد الكرة، وقال الدرديرى في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم" عبر قناة أون تايم سبورت: الزمالك لم يتلقى إخطاراً بطاقم تحكيم مصرى، وبالتالى لم نرسل أى اعتراضات حتى الآن، لكن بعد تصريحات اتحاد الكرة نعد اعتراضاً وسنرسله إلى الاتحاد المصرى، ونحترم جميع المؤسسات لكن لن نوافق على تحكيم مصرى، ومباريات القمة السابقة لعبت بحكام أجانب فلماذا نخلق لأنفسنا أزمة الآن.

وأضاف المتحدث الرسمى لنادى الزمالك: عذر كورونا ليس مقبولاً والحكم الأجنبى هيريح الطرفين وأعتقد أن الأهلى يريد أيضاً حكام أجانب، وإن وافق هذا شأنه يتحدث عنه.

وواصل: رغم تقنية الفار، لا توجد مساحة ثقة، وجرت العادة أن تقام القمة بحكام أجانب، وهذا يجنبا اللجوء لشماعة التحكيم بعد المباراة سواء أهلى أو زمالك، لمنع شبهة المجاملات والحكم الأجنبى هو الأفضل.

واختتم: الأمر ليس خناقة لكن الزمالك يطالب بحقه الطبيعى وجماهير الزمالك ترفض الحكم المصرى وإدارة الزمالك تعبر عن رأى جماهيرها وسنسير بالطرق الطبيعية.

ولا صوت يعلو داخل نادى الزمالك فوق صوت الاستعداد لمباراة تونجيث السنغالى المصيرية، المقرر لها يوم السبت المقبل فى إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات الأفريقى والتى لا بديل فيها عن فوز الأبيض مع انتظار خسارة مولودية الجزائر أمام الترجى بالجولة نفسها ليتأهل الأبيض كثانى المجموعة برفقة بطل تونس.

ويستعد فريق الزمالك لمباراة تونجيث تحت شعار "فاضل على التأهل خطوة"، بعد تخطى المرحلة الأولى فى رحلة التأهل للدور المقبل بالفوز على مولودية الجزائر، السبت الماضى، فى الجولة الخامسة لدورى الأبطال، ويتبقى تحقيق الفوز على تونجيث السنغالي بالجولة الأخيرة وانتظار سقوط المولودية أمام الترجي بنفس الجولة في تونس.