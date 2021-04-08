شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. ذكرى ميلاد توتو هداف الأهلى وبعبع الزمالك فى مباريات القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ولد محمد عطية الشهير بتوتو نجم الأهلي الراحل، فى مثل هذا اليوم من عام 1926 بمدينة طنطا، وبدأ مشواره مع الكرة فى ناشئى نادى طنطا وهو فى سن 17 عاماً، وفى عام 1947 التقطته أعين أسطورة الأهلى محمود مختار التتش ليعرض عليه الانضمام للنادى الأهلى، وهو ما حدث بعدها بعامين وتحديداً فى نهاية موسم 1948-1949.

فرض توتو نفسه نجماً فى جيل ضم عشرات النجوم، على رأسهم المايسترو صالح سليم، لكن قوته البدنية ومهاراته الاستثنائية جعلت منه لاعباً لا غنى عنه فى جيل الخمسينيات، وكانت أبرز مهاراته التسديد القوى والدقيق على المرمى من مسافات بعيدة.

حصد توتو مع الأهلى 15 بطولة بواقع تسعة ألقاب للدورى وستة لكأس مصر، ومثل منتخب مصر على مدار أكثر من عشر سنوات وكان توتو عاشقاً لهز الشباك فى مباريات الديربى، حيث سجل 10 أهداف فى مرمى الزمالك منها 7 بالدورى وهدف بالكأس وهدفان فى مباراة ودية.

وكانت أشهر مبارياته أمام الزمالك فى مارس 1954 حين سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" فى مباراة القمة التى انتهت بفوز الأهلى بنتيجة 4-2، ويعد توتو واحداً من ثلاثة لاعبين أهلاوية فقط سجلوا هاتريك فى مباريات القمة، بعد مختار التتش فى دورى منطقة القاهرة 1930 يوم فوز الأهلى 4-0، وخالد بيبو الذى سجل رباعية فى فوز الأهلى 6-1 فى ديربى 2001.

فضل توتو أن ينهى مشواره كلاعب في صفوف ناديه طنطا ثم تولى تدريبه أيضاً، ورحل عن عالمنا فى أكتوبر 2008 بعد أن حفر اسمه بحروف من نور فى تاريخ الأهلى.