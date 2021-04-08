"موسيماني رفض المجازفة به".. مصدر يوضح لمصراوي حجم إصابة بواليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر طبي بالنادي الأهلي أن الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق الأول لا يعاني من إصابة قوية، مضيفًا أن بيتسو موسيماني طبيب الفريق رفض المجازفة به في التدريبات.

وتعرض بواليا للإصابة خلال تدريبات الفريق أمس الأربعاء، ولم يستكمل الشوط الثاني من التقسيمة، حيث غادر الملعب وخضع لفحص طبي تحت إشراف أحمد أبو عبلة طبيب الفريق.

وخلال تصريحات خاصة لمصراوي، قال المصدر: "إصابة والتر بواليا بسيطة واللاعب يخضع لفحص طبي قبل مران اليوم وغالبا سيشارك بشكل طبيعي في التدريبات الختامية".

وأضاف: "كان بإمكان بواليا استكمال المران أمس من خلال الحصول علي مسكنات علي موضع الإصابة، لكن موسيماني فضًل ألا يتم المجازفة به وأن يغادر التدريبات خوفا من تفاقم الإصابة وبالتالي يخسر الفريق جهود اللاعب فترة أطول".

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن الأهلي حسم تأهله إلى منافسات ربع النهائي كثاني المجموعة الأولى رفقة سيمبا التنزاني متصدر الترتيب.