سموحة يعلن تلقي الهاني سليمان عرضا إماراتيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن الهاني سليمان حارس مرمى الفريق السكندري، تلقى عرضا إماراتيا، مضيفًا أن حسم الأمر سيتم بنهاية الموسم.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال عامر: "عرض إماراتي للهاني سليمان نجم نادي سموحة ومجلس إدارة النادي ارجأ النظر فيه لنهاية الموسم".

وانضم الهاني سليمان إلى صفوف سموحة مطلع موسم 19/20 قادما من الاتحاد السكندري، ومن المقرر أن ينتهي عقده بنهاية شهر يونيو 2022.

جدير بالذكر أن سموحة أعلن أمس الأربعاء إعارة الثنائي حسام حسن ومحمد الترهوني، إلى صفوف أهلي طرابلس الليبي.